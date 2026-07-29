Faculdade Estadual do Acre passa a levar o nome de Enéas Carneiro após sanção de Mailza

Faculdade Estadual do Acre/Foto: Reprodução

A governadora Mailza Assis sancionou a lei que altera a denominação da Faculdade Estadual do Acre (FEAC), que passa a se chamar oficialmente Faculdade Estadual do Acre Dr. Enéas Ferreira Carneiro (FEAC). A sanção foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (29).

A mudança foi oficializada por meio do Projeto de Lei nº 93/2026, de autoria do deputado estadual Arlenilson Cunha. A instituição de ensino havia sido criada pelo Decreto nº 11.858, de 26 de março de 2026.

Com a sanção, o artigo 1º da nova legislação estabelece que a Faculdade Estadual do Acre passa a homenagear o médico Dr. Enéas Ferreira Carneiro, figura conhecida nacionalmente por sua atuação na medicina e na política brasileira.

O artigo 2º da lei determina que a norma entra em vigor na data de sua publicação.

A sanção foi assinada pela governadora Mailza Assis na terça-feira (28), e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (29). O texto também registra que a medida corresponde ao 138º ano da República, ao 124º aniversário do Tratado de Petrópolis e ao 65º ano de criação do Estado do Acre.

Quem é Enéas?

O Dr. Enéas Ferreira Carneiro (1938–2007) foi um médico, cardiologista, professor, escritor e político brasileiro, conhecido por sua personalidade marcante, inteligência e pelos discursos nacionalistas.

Enéas Ferreira Carneiro nasceu em Rio Branco, no Acre, em 5 de novembro de 1938. Ainda criança, mudou-se com a família para o Paraná e, posteriormente, para São Paulo, onde construiu sua carreira profissional.

Entre os principais pontos de sua trajetória estão:

Formou-se em Medicina e especializou-se em Cardiologia.

Também era formado em Matemática e Física e atuou como professor e escritor.

Fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional (PRONA), legenda pela qual disputou diversas eleições.

(PRONA), legenda pela qual disputou diversas eleições. Ficou nacionalmente conhecido pelas campanhas à Presidência da República em 1989, 1994 e 1998, sempre defendendo um discurso de forte nacionalismo, investimentos em ciência e tecnologia, fortalecimento das Forças Armadas e combate à corrupção.

Sua frase de encerramento nos programas eleitorais, “Meu nome é Enéas!”, tornou-se uma das mais conhecidas da propaganda política brasileira.

Em 2002, foi eleito deputado federal por São Paulo com votação recorde para a época, ajudando a eleger outros candidatos de seu partido graças ao sistema proporcional.

Morreu em 6 de maio de 2007, aos 68 anos, em decorrência de complicações de uma leucemia.

A homenagem feita pelo governo do Acre tem um simbolismo especial porque Enéas nasceu no estado, embora tenha construído sua carreira política e profissional principalmente em São Paulo. Com a sanção da governadora Mailza Assis, a Faculdade Estadual do Acre passa a levar oficialmente seu nome: Faculdade Estadual do Acre Dr. Enéas Ferreira Carneiro (FEAC).