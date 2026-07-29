Suspeito de envolvimento em homicídio deixa prisão após audiência de custódia

Um dos homens apontados como envolvidos na morte do trabalhador braçal Claudemir da Silva, de 43 anos, não permanecerá preso após ser apresentado à Justiça. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na manhã desta terça-feira (28), no Fórum Desembargador Vieira Ferreira, em Sena Madureira.

Conforme apurado, o suspeito havia sido detido por uma ação conjunta das polícias Civil e Militar poucas horas após o crime. Durante os procedimentos, ele teria fornecido informações sobre a dinâmica do homicídio, ocorrido no ramal dos Terçados, localizado às margens da BR-364, na altura do km 38, entre Sena Madureira e Rio Branco.

Apesar de ter sido citado nas investigações, o homem não é apontado, inicialmente, como o responsável por desferir o golpe de faca que matou Claudemir. Ainda assim, segundo as autoridades, existem indícios de participação dele no episódio, motivo pelo qual segue sendo investigado.

VEJA MAIS: Suspeito de homicídio é preso horas após o crime no interior do Acre

Após analisar o caso, o Judiciário optou por substituir a prisão pelo monitoramento eletrônico, determinando que o investigado cumpra medidas cautelares enquanto o inquérito policial prossegue.

As forças de segurança continuam realizando buscas para localizar outros dois suspeitos que teriam participado do crime. De acordo com informações repassadas à polícia, ambos fugiram pela região da Estrada Transacreana logo após o assassinato.

A morte de Claudemir da Silva causou repercussão em Sena Madureira e reforçou o alerta das autoridades para a necessidade de colaboração da população com informações que possam auxiliar na captura dos foragidos.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet