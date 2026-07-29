Família pede ajuda para custear biópsias de mulher com câncer

Família arrecada recursos para biópsias//Foto: Reprodução

A família de Riquelângela realiza uma campanha solidária para custear quatro biópsias dos nódulos retirados do pulmão durante uma lobectomia pulmonar. O procedimento cirúrgico foi realizado nesta terça-feira (28), após a descoberta de uma metástase.

Segundo a filha, Adauangela Nogueira, a mãe enfrenta o câncer há mais de dois anos. Inicialmente, Riquelângela foi diagnosticada com um tumor no intestino e precisou passar por cirurgia. Posteriormente, exames identificaram que a doença havia atingido o pulmão.

Com a confirmação da metástase, Riquelângela foi submetida à lobectomia, cirurgia que consiste na retirada de uma parte do pulmão. Agora, os nódulos removidos precisam ser analisados por meio de biópsias, etapa necessária para avaliar a doença e orientar a continuidade do tratamento.

A família precisa arrecadar R$ 1,5 mil para realizar os quatro exames e pede a colaboração da população. Qualquer valor pode ser doado pela chave Pix disponibilizada pela filha.

“Minha mãe fez uma lobectomia pulmonar e agora precisa realizar as biópsias dos nódulos retirados. Pedimos ajuda para custear os exames”, explicou Adauangela.

Como ajudar

Chave Pix: (68) 99233-2179

Titular: Adauangela Nogueira

Além das doações, a família pede que a campanha seja compartilhada para alcançar mais pessoas.