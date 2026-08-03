Prisão foi realizada durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar

Um homem condenado a mais de 13 anos de prisão foi capturado na manhã desta segunda-feira (3), em Mâncio Lima, no interior do Acre. O homem, identificado como C.M. do N., possuía um mandado de prisão definitiva em aberto e deverá cumprir o restante da pena em regime fechado. Ao todo, ele ainda possui 13 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão a cumprir.

A prisão foi realizada durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar. Segundo as forças de segurança, o homem vinha sendo apontado como responsável por uma série de furtos e roubos contra estabelecimentos comerciais no município.

O mandado foi expedido pela Vara de Execução de Penas no Regime Fechado do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Conforme a decisão judicial, a defesa havia solicitado a progressão de regime, mas o pedido foi negado. A Justiça também revogou a prisão domiciliar que havia sido concedida anteriormente e determinou o retorno imediato do condenado ao sistema prisional.

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Após os procedimentos de registro da prisão, o homem será encaminhado novamente à Unidade Prisional Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Conteúdo Original / Fonte: PCAC