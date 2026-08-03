Visitas são acompanhadas por guias que conduzem o público por um circuito

Percurso apresenta um panorama da fundação de Cruzeiro do Sul. — Foto: ContilNet

Localizado no centro de Cruzeiro do Sul e cenário de importantes eventos culturais e institucionais, o Museu José Augusto segue de portas abertas para receber moradores e visitantes interessados em conhecer a história e a riqueza cultural do Vale do Juruá. Mais do que um espaço de exposições, o museu oferece uma verdadeira viagem pelas origens da região, destacando a importância dos povos indígenas, do ciclo da borracha e da biodiversidade amazônica.

As visitas são acompanhadas por guias que conduzem o público por um circuito histórico e educativo, proporcionando uma experiência de aprendizado sobre a formação do município e os elementos que moldaram a identidade regional.

Segundo a guia do museu, Marina Santos, um dos principais objetivos é resgatar a memória histórica e valorizar os povos originários.

“A ideia do museu é justamente fazer esse resgate, fazer com que as pessoas voltem os olhares especialmente para o nosso povo originário. Porque, apesar de estarmos convivendo aqui o tempo todo, a nossa história acaba muitas vezes sendo ignorada”, destaca.

O percurso apresenta um panorama da fundação de Cruzeiro do Sul e da influência do ciclo da borracha no desenvolvimento econômico e social da região. A exposição também dedica um espaço especial à cultura indígena, ressaltando a contribuição dos povos originários para a construção da história local e a necessidade de preservação desse patrimônio cultural.

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Outro destaque é a sala dedicada à fauna amazônica, onde os visitantes encontram exemplares taxidermizados de animais característicos da região, como jacaré-açu, onças, cágado mata-matá e veado-mateiro.

Para Marina Santos, a exposição reforça a relação histórica entre a população e a biodiversidade do Vale do Juruá.

“Voltamos o olhar para a nossa fauna em abundância para mostrar a sua importância e há quanto tempo esses animais habitam o nosso ecossistema”, explica.

O Museu José Augusto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, e a visitação é gratuita. A expectativa é que cada vez mais moradores conheçam o espaço e fortaleçam o vínculo com a história e a identidade cultural de Cruzeiro do Sul e de toda a região do Juruá