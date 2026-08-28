Policiais questionaram Elson se ele possuía porte de arma e a documentação necessária para o armamento

Patrulha foi realizada durante a noite/Foto: ContilNet

Um homem identificado como Elson foi preso após ser flagrado, segundo a Polícia Militar, com um revólver calibre .38 sem porte e sem a documentação exigida para o armamento. A prisão ocorreu durante uma abordagem realizada por policiais da Patrulha Rural do 1º Batalhão, na Rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, em Rio Branco.

A ocorrência foi registrada nas proximidades do km 55 da rodovia. A equipe da RP 104 realizava patrulhamento pela região quando avistou três homens em atitude considerada suspeita às margens da estrada, próximos a uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton.

Os policiais realizaram a abordagem e fizeram uma busca pessoal nos três indivíduos, mas inicialmente nenhum material ilícito foi encontrado.

Durante a ação, conforme o registro policial, Elson demonstrou bastante nervosismo. Ao ser questionado sobre o motivo de estar parado naquele ponto da rodovia, ele teria informado que estava passando mal. O homem também relatou aos policiais que possuía uma propriedade na região conhecida como Espalha, na área da Transacreana.

Diante do comportamento apresentado, os policiais solicitaram que Elson acompanhasse a averiguação no interior da caminhonete. Antes do início da busca, ele teria sido questionado se havia algum objeto ilícito dentro do veículo e respondeu que não.

Durante a revista, um policial encontrou uma mochila preta no interior da caminhonete. Questionado sobre a propriedade do objeto, Elson afirmou que a mochila era sua e, segundo os policiais, informou espontaneamente que havia uma arma de fogo dentro dela.

Na sequência, os militares encontraram um revólver calibre .38.

Ainda conforme o registro da ocorrência, os policiais questionaram Elson se ele possuía porte de arma e a documentação necessária para o armamento. O homem teria informado que não possuía nenhuma das autorizações.

Diante da situação, os três ocupantes foram informados de que seriam conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, para apresentação da ocorrência à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.

A arma de fogo foi apreendida e apresentada juntamente com o conduzido à autoridade policial, que deverá analisar as circunstâncias da ocorrência e definir o enquadramento legal do caso.