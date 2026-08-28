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Começa nesta sexta-feira (28) e vai até o dia primeiro de outubro a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão. No rádio, os programas, de 25 minutos cada, serão transmitidos em dois horários, de segunda a sábado: às 7 da manhã e ao meio-dia.

Além disso, a emissora é obrigada a reservar 70 minutos por dia, de segunda a domingo, entre 5 da manhã e meia-noite, para veicular as inserções de 30 e 60 segundos.

Por causa do esquema de rodízio, nesta sexta-feira (28) será veiculada a propaganda dos candidatos a governador, senador e deputado estadual.

Os programas dos candidatos à Presidência da República e deputado federal, só estreiam amanhã.

O presidente Lula terá 5 minutos e 31 segundos; Flávio Bolsonaro; 4 minutos e 20; Ronaldo Caiado, 2 minutos e 2 segundos; e Augusto Cury, 35 segundos.