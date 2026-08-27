Trabalhador foi atingido nas costas por um golpe de terçado dentro de uma fazenda; suspeito fugiu após a agressão.

Ambulâncias no local/Foto: ContilNet

O trabalhador rural A.S.A., de 50 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpes de arma branca na tarde desta quinta-feira (27), dentro de uma residência localizada em uma fazenda no km 35 do Ramal São Raimundo, com acesso pelo km 60 da Rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela esposa da vítima, E.G.P., o casal estava na residência para almoçar quando um homem que também trabalhava na fazenda chegou ao local. De acordo com o relato, o suspeito havia chegado à propriedade no dia anterior e ofereceu bebida alcoólica a A.S.A.

Trabalhador rural foi ferido nas costas durante tentativa de homicídio em uma fazenda na zona rural de Rio Branco/Foto: ContilNetApós consumir a bebida, o homem teria apresentado um comportamento alterado. Em determinado momento, ele foi até o local onde outro trabalhador estava e pegou um pequeno terçado, que estaria bastante afiado.

Ainda conforme o relato, o suspeito se aproximou de A.S.A. por trás, o abraçou e teria dito que o amava. Na sequência, desferiu um golpe nas costas do trabalhador, provocando um corte profundo. Após a agressão, o suspeito fugiu da propriedade e tomou rumo ignorado.

Funcionários da fazenda utilizaram o telefone da propriedade para entrar em contato com o proprietário, que estava em Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma equipe se deslocou até a entrada do Ramal São Raimundo, no km 60 da AC-90, para aguardar a chegada da vítima, que era transportada por funcionários da fazenda.

Uma ambulância de suporte básico iniciou os primeiros atendimentos e solicitou apoio de uma unidade de suporte avançado, devido à possibilidade de o golpe ter atingido a região pulmonar e provocado um pneumotórax.

A.S.A. foi estabilizado pelas equipes do Samu e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo as informações repassadas, o estado de saúde dele era considerado estável.

Até o momento, a Polícia Militar não havia sido acionada para atender à ocorrência.