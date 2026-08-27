O pagamento é destinado a segurados que ganharam ações judiciais contra o INSS e tiveram o direito reconhecido definitivamente

O montante destinado especificamente a ações previdenciárias e assistenciais chega a R$ 2,745 bilhões/Foto: Reprodução

A Justiça Federal autorizou o pagamento de um novo lote de valores atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para segurados que venceram processos contra o órgão e já têm direito ao recebimento dos valores.

O montante destinado especificamente a ações previdenciárias e assistenciais chega a R$ 2,745 bilhões. Ao todo, os pagamentos contemplam 125.963 processos, beneficiando 173.283 pessoas.

Os valores correspondem a processos que tiveram as requisições de pagamento expedidas em julho de 2026. O dinheiro é destinado a segurados que obtiveram decisão favorável definitiva na Justiça, sem possibilidade de novos recursos.

Além das ações relacionadas ao INSS, o Conselho da Justiça Federal (CJF) informou que o lote representa aproximadamente R$ 3,3 bilhões em pagamentos, considerando também processos de outras áreas.

Quem pode receber os atrasados?

O pagamento é destinado a segurados que ganharam ações judiciais contra o INSS e tiveram o direito reconhecido definitivamente.

Entre os processos contemplados estão ações envolvendo:

aposentadorias;

pensões;

auxílio-doença;

outros benefícios previdenciários;

benefícios assistenciais;

revisões de benefícios.

Para receber, é necessário que o processo tenha chegado ao chamado trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, e que a Justiça tenha expedido a requisição para pagamento.

Como funciona o pagamento?

A liberação do dinheiro é feita pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs), de acordo com o cronograma estabelecido por cada tribunal.

Durante o processamento, os valores são depositados em contas abertas pela Justiça na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

Depois que essa etapa é concluída, o beneficiário pode consultar no site do tribunal responsável pelo processo as informações sobre a liberação e o banco onde o dinheiro estará disponível.

Por isso, quem possui uma ação contra o INSS deve consultar o TRF responsável pelo caso para verificar a situação específica do pagamento.

Quando vou receber?

Não existe uma única data para todos os beneficiários.

O momento da liberação depende principalmente da data em que a Justiça determinou o pagamento e do valor devido ao segurado.

Os chamados pagamentos mensais de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) são destinados a atrasados de até 60 salários mínimos.

Já os valores que ultrapassam esse limite são pagos por meio de precatórios, que seguem um calendário próprio e têm pagamento anual.

Quanto cada Tribunal recebeu?

O TRF da 1ª Região, que atende estados como Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá, recebeu o maior volume destinado às ações previdenciárias e assistenciais.

Confira os valores:

TRF da 1ª Região

Jurisdição: DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP

Total geral: R$ 1,085 bilhão

Previdenciários e assistenciais: R$ 908,1 milhões

Processos: 39.911

Beneficiários: 47.957

TRF da 2ª Região

Jurisdição: RJ e ES

Total geral: R$ 303,8 milhões

Previdenciários e assistenciais: R$ 220,5 milhões

Processos: 9.840

Beneficiários: 14.402

TRF da 3ª Região

Jurisdição: SP e MS

Total geral: R$ 417,7 milhões

Previdenciários e assistenciais: R$ 321,3 milhões

Processos: 10.534

Beneficiários: 14.101

TRF da 4ª Região

Jurisdição: RS, PR e SC

Total geral: R$ 664,6 milhões

Previdenciários e assistenciais: R$ 562,4 milhões

Processos: 29.396

Beneficiários: 42.052

TRF da 5ª Região

Jurisdição: PE, CE, AL, SE, RN e PB

Total geral: R$ 538,2 milhões

Previdenciários e assistenciais: R$ 459,9 milhões

Processos: 22.144

Beneficiários: 37.023

TRF da 6ª Região

Jurisdição: MG

Total geral: R$ 300,7 milhões

Previdenciários e assistenciais: R$ 272,6 milhões

Processos: 14.138

Beneficiários: 17.748

E quem é do Acre?

Os segurados do Acre estão entre os beneficiários atendidos pelo TRF da 1ª Região, responsável pelos processos judiciais federais do estado.

Quem entrou com uma ação contra o INSS deve consultar o andamento do próprio processo para verificar se está entre os beneficiários do lote e se a requisição de pagamento já foi processada.

Importante: a liberação do lote não significa que todos os beneficiários receberão o dinheiro na mesma data. É necessário aguardar o processamento realizado pelo tribunal responsável por cada processo.