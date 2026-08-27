Governo divulga resultado definitivo de seleção para estagiários

Processo previa eliminação dos candidatos que obtivessem média global inferior a 5,0/Foto: Reprodução

O Governo do Acre divulgou, nesta quinta-feira (27), a classificação definitiva do processo seletivo para estagiários de nível superior visando à formação de cadastro de reserva. A relação com os candidatos foi publicada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) no Diário Oficial do Estado.

A seleção, referente ao Edital nº 04/2026, tem como objetivo formar cadastro de reserva para atender às demandas das secretarias, autarquias e fundações estaduais.

A lista contempla estudantes dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Fisioterapia, História, Jornalismo, Medicina Veterinária, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Redes de Computadores.

Além da classificação geral, o resultado apresenta relações específicas destinadas aos candidatos autodeclarados negros, pretos ou pardos, e às pessoas com deficiência (PcD), conforme as regras estabelecidas no processo seletivo.

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Os estudantes que não aparecem entre os classificados não atingiram um dos critérios necessários para permanecer na seleção. O processo previa eliminação automática dos candidatos que obtivessem média global inferior a 5,0.

Confira selecionados:

Estagiários – Sead