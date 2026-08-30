30/08/2026
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Jovem é preso com quase 10 kg de drogas e arma artesanal em Rio Branco

O pai do jovem autorizou a entrada da equipe para a realização das buscas

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Jovem é preso com quase 10 kg de drogas e arma artesanal em Rio Branco
Itens apreendidos/Foto: ContilNet

P.H.O.A, de 19 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (30), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma ação realizada no bairro Eldorado/Conjunto Novo Eldorado, em Rio Branco.

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Segundo informações de policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo nas proximidades de uma creche da região quando foi abordada por um homem, que repassou aos policiais informações sobre uma residência onde haveria um indivíduo mantendo uma grande quantidade de entorpecentes e preparando o material para possível comercialização.

De posse das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado. Ao chegarem ao imóvel, encontraram P.H sentado em uma cadeira, na área da residência.

Familiares do suspeito também chegaram ao local e foram informados pelos policiais sobre a denúncia. O pai do jovem autorizou a entrada da equipe para a realização das buscas.

Durante a ação, os policiais encontraram entorpecentes no quarto de P.H . Dentro de uma geladeira, foram localizados tabletes e tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 9,737 quilos. Ainda no quarto, sobre a cama, foram encontrados 66 invólucros de cocaína.

As buscas também resultaram na localização de uma arma de fogo de fabricação artesanal, que estava sobre o guarda-roupa. No imóvel, os policiais apreenderam ainda um drone, uma balança de precisão e sacolas que, segundo a ocorrência, seriam utilizadas para acondicionar os entorpecentes.

Diante dos fatos, P.H

Itens apreendidos/Foto: ContilNet

recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material apreendido, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

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