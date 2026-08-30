30/08/2026
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Klessinha reúne 40 mil pessoas no Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul; FOTOS

Klessinha também brincou sobre as músicas de sofrência e revelou que a fase atual é de felicidade

Por Redação ContilNet
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Klessinha reúne 40 mil pessoas no Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul; FOTOS
Klessinha sobe ao palco e anima o público na última noite do Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul/Foto: Ascom

O show da cantora Klessinha, na última noite do 9º Festival da Farinha neste sábado (29), o levou cerca de 40 mil pessoas ao Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul.A multidão cantou junto com a artista do início ao fim da apresentação.

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Conhecida pelos sucessos que misturam romantismo e sofrência, Klessinha apresentou músicas como Quando Você Some, Sem Explicação e O Que É Amor Pra Você. Em entrevista, a cantora destacou a felicidade de se apresentar pela primeira vez na cidade.“Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas”, afirmou.

Público lotou o Complexo Esportivo para acompanhar o show da cantora/Foto: Ascom

Segundo a artista, o repertório do projeto Sem Tirar de Dentro reúne músicas que marcaram gerações e sucessos autorais. “Eu escolhi músicas a dedo, músicas que marcaram gerações e também músicas autorais. Reuni todas essas músicas de grande sucesso e coloquei no projeto. Isso fez com que a galera realmente cantasse do começo ao fim”, explicou.

Klessinha também brincou sobre as músicas de sofrência e revelou que a fase atual é de felicidade. “Já sofri muito por amor, por tudo. Mas Deus vem me abençoando em todos os aspectos. Agora é só alegria, estou colhendo o que sofri no ano passado”, disse.

Cerca de 40 mil pessoas participaram da última noite do Festival da Farinha/Foto: Ascom

O público também aprovou a noite de encerramento. Wagner Lucena de Araújo, que acompanhou o show, destacou a estrutura do festival e a expectativa pela apresentação.
“Estava com expectativa muito boa. Tenho certeza que o público estava esperando um show como esse, e tenho certeza que ela deu isso para o público. O espaço da feira está excelente”, afirmou.

Klessinha sobe ao palco e anima o público na última noite do Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul/Foto: Ascom

Maria José também fez questão de prestigiar a programação. “Eu vim para o Festival da Farinha assistir à Klessinha. É bom demais o festival e o show”, declarou.

Com muita música e animação, Klessinha comandou a festa em Cruzeiro do Sul/Foto: Ascom

Ao final, Klessinha agradeceu o carinho do público de Cruzeiro do Sul e afirmou que pretende retornar à cidade.
“Muito obrigado pelo carinho. Só tenho gratidão, primeiramente a Deus e a vocês por terem esperado para a gente chegar aqui. Amo vocês e quero voltar mais vezes!”, disse a cantora.

Show de Klessinha marcou o encerramento do festival com grande participação popular/Foto: Ascom

O prefeito Zequinha Lima agradeceu pela vinda da cantora no maior evento realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. “ Klessinha fecha o Festival da Farinha 2026 com chave de ouro “, concluiu.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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