O anúncio foi divulgado nas redes sociais do delegado Railson

Prefeito de Feijó decreta três dias de luto em homenagem aos moradores do município mortos em acidente na BR-364 — Foto: Reprodução/Instagram

O prefeito de Feijó decretou três dias de luto no município em razão da morte de feijoenses envolvidos em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (30), na BR-364, entre Tarauacá e Feijó.

O anúncio foi divulgado nas redes sociais do delegado Railson, que lamentou a perda dos moradores e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

“Que Deus abençoe e conforte cada familiar e amigo neste momento de muita dor e sofrimento. Nossos irmãos deixarão saudades em nossos corações, cumpriram suas missões e, agora, descansam em paz”, declarou.

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O acidente aconteceu por volta das 4h20, no km 15 da BR-364, no sentido Tarauacá/Feijó. Duas motocicletas foram atingidas por um Jeep Renegade que seguia no mesmo sentido da rodovia.

As vítimas foram identificadas como Antônio Carlos Parente da Silva, Verony Sá Costa Viana Silva e Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira. As duas primeiras morreram no local, enquanto Nahyure foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos posteriormente.

Segundo testemunhas, o Jeep estaria em alta velocidade no momento da colisão. O motorista foi preso após, conforme o registro da Polícia Militar, apresentar sinais aparentes de embriaguez e relatar aos policiais que havia passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Instituto Médico Legal (IML) atuaram na ocorrência.

Além desse acidente, outro caso fatal havia sido registrado horas antes, também na BR-364, na região de Feijó e Tarauacá. Ao todo, os dois acidentes deixaram quatro mortos, mas o decreto municipal de luto foi destinado aos feijoenses vítimas da tragédia.