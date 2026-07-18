Governadora visitou a feira nesta sexta/Foto: Ascom

A governadora Mailza Assis prestigiou, na noite desta sexta-feira, 17, o Arraial do Lago do Amor, em Rio Branco. O evento reúne apresentações culturais, espaços da Economia Solidária e comidas típicas, valorizando as tradições populares e criando oportunidades para artesãos, produtores e pequenos empreendedores ampliarem a renda por meio da comercialização de seus produtos.

A feira conta com mais de 70 empreendimentos, reunindo uma praça completa de alimentação, jardinagem, artesanato, tecnologia, brinquedos para as crianças e uma grande diversidade de produtos. O espaço integra o movimento da Economia Solidária, que reúne mais de 480 famílias distribuídas em diferentes regiões da capital. O Lago do Amor é um dos locais que recebe regularmente as feiras itinerantes para fortalecer a economia local e dar visibilidade aos pequenos empreendedores.

Durante a visita, Mailza percorreu os estandes, conversou com expositores, degustou as iguarias e acompanhou de perto a movimentação do público. A programação também aproveita o período julino para valorizar as tradições culturais, tornando o ambiente ainda mais atrativo para as famílias e impulsionando a geração de renda por meio da comercialização de produtos artesanais, comidas típicas e outros itens produzidos pela economia solidária.

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