O registro chamou a atenção porque o gato-maracajá costuma ser um felino de hábitos discretos

turistas gravam gato-maracajá atravessando rio a nado na floresta | Foto: André Silva

Um grupo de turistas viveu um momento raro durante um passeio pela Serra do Divisor, em Mâncio Lima. Enquanto retornavam das cachoeiras pelo Rio Moa, os visitantes avistaram um gato-maracajá atravessando o rio a nado.

A cena foi registrada em vídeo pelo condutor de turismo André Pinheiro, que acompanhava o grupo. No momento do avistamento, os 17 turistas estavam distribuídos em três embarcações.

O registro chamou a atenção porque o gato-maracajá costuma ser um felino de hábitos discretos e dificilmente é visto em áreas abertas, tornando encontros como esse pouco comuns.

Encontrado nas florestas tropicais da América do Sul, o gato-maracajá é um felino de pequeno porte conhecido pela habilidade para subir em árvores e pela agilidade na mata. Em algumas regiões do Brasil, a espécie está classificada como vulnerável à extinção, principalmente devido à perda de habitat e à ação humana.

O parque abriga uma grande variedade de animais silvestres e oferece aos visitantes a oportunidade de observar espécies que raramente aparecem em seu habitat natural.