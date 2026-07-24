Um grupo de turistas viveu um momento raro durante um passeio pela Serra do Divisor, em Mâncio Lima. Enquanto retornavam das cachoeiras pelo Rio Moa, os visitantes avistaram um gato-maracajá atravessando o rio a nado.
A cena foi registrada em vídeo pelo condutor de turismo André Pinheiro, que acompanhava o grupo. No momento do avistamento, os 17 turistas estavam distribuídos em três embarcações.
O registro chamou a atenção porque o gato-maracajá costuma ser um felino de hábitos discretos e dificilmente é visto em áreas abertas, tornando encontros como esse pouco comuns.
Encontrado nas florestas tropicais da América do Sul, o gato-maracajá é um felino de pequeno porte conhecido pela habilidade para subir em árvores e pela agilidade na mata. Em algumas regiões do Brasil, a espécie está classificada como vulnerável à extinção, principalmente devido à perda de habitat e à ação humana.
O parque abriga uma grande variedade de animais silvestres e oferece aos visitantes a oportunidade de observar espécies que raramente aparecem em seu habitat natural.
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