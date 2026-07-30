Morre aos 47 anos, Sara de Souza, servidora municipal em Sena Madureira

O velório está sendo realizado no templo-sede da Igreja Assembleia de Deus

O pessoas próximas destacaram o legado de dedicação deixado por Sara | Foto: Reprodução

A cidade de Sena Madureira recebeu com tristeza, na tarde desta quarta-feira (29), a notícia do falecimento da servidora pública Sara de Souza da Silva, de 47 anos. Ela estava internada no Hospital João Câncio Fernandes, onde veio a óbito após enfrentar uma batalha contra o câncer.

Muito conhecida no município, Sara integrava o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde e era reconhecida pelo trabalho desempenhado ao longo dos anos. Sua partida causou grande comoção entre colegas, amigos e familiares.

Filha de Manoel Izidoro e irmã de Michael, ex-diretor do Hospital João Câncio Fernandes, Sara pertencia a uma família tradicional de Sena Madureira, sendo bastante querida pela comunidade local.

O velório está sendo realizado no templo-sede da Igreja Assembleia de Deus, situado na Rua Padre Egídio, na região central da cidade, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens.

Em manifestações de pesar, pessoas próximas destacaram o legado de dedicação deixado por Sara, desejando conforto aos familiares neste momento de profunda despedida.