26/07/2026
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Nove apostas do Acre acertam quadra da Mega-Sena e levam prêmios

Jogos foram registrados em três municípios

Por Dry Alves, ContilNet 26/07/2026 às 09:45
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Nove apostas do Acre acertam quadra da Mega-Sena e levam prêmios
Cada aposta recebeu prêmio de R$ 586,92/Foto: Reprodução

Nove apostas realizadas no Acre acertaram quatro dezenas no concurso 3036 da Mega-Sena. Os jogos premiados foram registrados em Acrelândia, Plácido de Castro e Rio Branco.

Cada apostador recebeu R$ 586,92 pela quadra. Juntos, os nove bilhetes garantiram R$ 5.282,28 em prêmios destinados ao estado.

Rio Branco concentrou o maior número de ganhadores, com seis apostas premiadas. Os jogos foram registrados na Estação da Sorte, na Lotérica Calafate, na Lotérica Sobral, nos canais eletrônicos e no internet banking da Caixa.

Em Plácido de Castro, duas apostas realizadas na Casa Lotérica 1000 acertaram quatro números. Acrelândia também teve um bilhete contemplado, registrado na Lotérica Casa da Sorte.

Conforme o relatório das Loterias Caixa, todos os bilhetes acreanos premiados foram apostas simples, compostas por seis dezenas. O documento não informa a identidade dos ganhadores.

Os prêmios das loterias podem ser resgatados em até 90 dias após a realização do sorteio. Depois desse prazo, os valores não retirados são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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