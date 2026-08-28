Pastor dos EUA e nomes nacionais participam de congresso de jovens no Acre

Enraizados 2026 será realizado de 3 a 5 de setembro, em Rio Branco

Rio Branco recebe, entre os dias 3 e 5 de setembro, o Enraizados 2026, congresso que reunirá jovens, famílias e igrejas durante três dias de programação voltada à fé cristã. Entre os convidados está o pastor norte-americano Jason Lee Jones, além de nomes conhecidos da música e do ministério cristão no Brasil.

Realizado pela Igreja Batista do Bosque, por meio da Rede Somos Um, o congresso terá como tema “Até que todos saibam” e será sediado na Catedral Batista do Bosque. A proposta é reunir a juventude em torno de momentos de adoração, palavra, comunhão e reflexão sobre o papel dos jovens na vivência e na divulgação do Evangelho.

Além de Jason Lee Jones, dos Estados Unidos, estão confirmados Davi Silva, Nick Moretti, Paulo Neto, Mateus Brito e o pastor Carlos Mariano. Pastores e ministros locais também participarão da programação.

A organização define o Enraizados como mais do que um encontro de jovens. A intenção é estimular os participantes a permanecerem “enraizados na Palavra, firmados em Cristo e comprometidos com o propósito de Deus”, conforme a apresentação do evento.

O tema escolhido para esta edição também aponta para a proposta de levar a mensagem cristã para além do espaço do congresso. A organização afirma acreditar que a experiência vivida durante os três dias deve alcançar as casas, escolas, universidades, cidades e até outras nações.

A programação foi pensada para combinar momentos coletivos de adoração com mensagens e encontros entre os participantes. A expectativa é reunir jovens de diferentes igrejas e localidades do Acre.

Segundo a organização, a ideia é despertar uma geração que não apenas participe do evento, mas que saia dele disposta a colocar em prática aquilo que será compartilhado durante o congresso.