Durante o encontro, dirigentes do partido destacaram a importância da união entre os apoiadores

Flávio Bolsonaro durante a convenção do PL para oficializar sua candidatura à Presidência. — Foto: Reuters/Jean Carniel

O Partido Liberal (PL) lançou oficialmente, neste sábado (25), a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A convenção nacional aconteceu em São Paulo e reuniu lideranças da sigla, além de aliados políticos e convidados internacionais.

Esta será a primeira vez que Flávio Bolsonaro disputa o cargo de presidente. Antes de chegar ao Senado, ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro por quatro mandatos e também concorreu à Prefeitura do Rio em 2016.

Durante o encontro, dirigentes do partido destacaram a importância da união entre os apoiadores para a campanha eleitoral. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que a direita precisa permanecer unida para fortalecer a candidatura de Flávio e disse que a estratégia já deu resultado em outras disputas eleitorais.

A convenção também contou com mensagens gravadas de integrantes da família Bolsonaro. Dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro declarou apoio ao irmão e pediu união entre os aliados. Carlos Bolsonaro também participou em vídeo, afirmou confiar em Flávio para dar continuidade ao projeto político da família e emocionou o senador durante a homenagem.

Outro momento que chamou atenção foi a participação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em vídeo, ela explicou que não compareceu ao evento porque está acompanhando Jair Bolsonaro, desejou sucesso à candidatura de Flávio e defendeu uma maior participação das mulheres na política. A manifestação foi vista como um sinal de aproximação entre os dois, após um período de divergências internas no partido.

Entre os familiares presentes estava Rogéria Bolsonaro, mãe de Flávio e ex-esposa de Jair Bolsonaro. Ela foi apresentada ao público durante a abertura da convenção.

Apesar do lançamento oficial da candidatura, o PL ainda não definiu quem será o candidato a vice-presidente na chapa. Flávio afirmou que a escolha dependerá das negociações com partidos aliados e que a intenção é concluir essa definição nas próximas etapas da campanha.

Além das lideranças brasileiras, o evento teve a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, que esteve entre os convidados da convenção.