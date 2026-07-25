Programação será realizada em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital, a partir das 19h

Programação será realizada em frente ao Palácio Rio Branco/Foto: Lohana Martins

Faltando poucos dias para o início da Expoacre 2026, considerada a maior feira de negócios do Acre, acontece neste sábado (25) a grande final do concurso que elegerá a nova Rainha do Rodeio. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

A programação será realizada em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital, a partir das 19h. Além da escolha da Rainha do Rodeio, também serão definidos os títulos de Princesa do Laço e Madrinha dos Laços.

Quem não puder acompanhar a cerimônia presencialmente poderá assistir à transmissão ao vivo. A ContilNet, em parceria com a produtora Rio Branco Filmes e a Top Mídia, levará a grande final ao público por meio do canal TV ContilNet no YouTube.

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Participam da disputa Maysa Caladão (Senador Guiomard), Raila Oliveira, Letícia de Araújo, Gabriella Neri, Maria Eduarda (Epitaciolândia), Josefa Inácio (Plácido de Castro), Maiane Sobrinho, Laisa Antônia, Érica Oliveira, Kelry Maria (Acrelândia), Kaylane Oliveira, Cleiciana Lima (Cruzeiro do Sul) e Dayana Oliveira (Bujari).

O concurso é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com os colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan e a Associação dos Colunistas Sociais do Acre (Acos).