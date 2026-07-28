Homem de 24 anos é preso por homicídio na zona rural de Sena Madureira | Foto: Ascom

A Polícia Civil do Acre prendeu um homem de 24 anos apontado como principal suspeito de matar Claudemir da Silva, de 43 anos, na zona rural de Sena Madureira. A captura ocorreu na segunda-feira (27), após uma sequência de diligências realizadas por investigadores do município.

O caso começou a ser apurado depois que moradores encontraram o corpo da vítima no Ramal Pedro Gomes, na altura do km 47, e acionaram a polícia. Com as primeiras informações reunidas no local, os agentes iniciaram buscas para identificar e localizar o possível autor do crime.

As investigações levaram os policiais até uma área próxima ao local do homicídio, onde o suspeito estava escondido. Ele foi abordado, preso e levado para a Delegacia de Sena Madureira.

Conforme informou a Polícia Civil, durante o depoimento o homem admitiu ter cometido o assassinato. Aos investigadores, ele declarou que a motivação do crime teria sido uma discussão ocorrida dias antes com a vítima.

Além da investigação por homicídio, o preso também deverá responder por tráfico de drogas. Segundo a corporação, ele possui antecedentes criminais e já havia sido investigado por tentativa de homicídio, além de outros delitos.

A ação foi conduzida pela equipe de investigadores da Polícia Civil, sob coordenação do delegado Remullo Diniz. O inquérito continua em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime antes do envio do caso ao Poder Judiciário.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom