Davi Friale alerta para calor no Acre/Foto: ContilNet

Rio Branco registrou novos recordes de calor e baixa umidade do ar em 2026, segundo dados divulgados pelo pesquisador meteorológico Davi Friale. No último sábado (25), os termômetros chegaram a 35,1°C na capital acreana.

A temperatura foi registrada às 14h pela estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca superou os 34,7°C observados em março e passou a ser a maior do ano em Rio Branco.

No Acre, os 35,1°C igualaram as temperaturas registradas anteriormente em Assis Brasil, nos dias 24 de janeiro e 18 de julho. Com isso, os dois municípios dividem, até o momento, a maior marca estadual de 2026.

Além do calor, a umidade relativa do ar caiu para 39% em Rio Branco. Conforme Friale, esse também foi o menor índice registrado na capital e em todo o estado desde o início do ano. O recorde anterior era de 43%, observado nos dias 5 de junho e 23 de julho.

Apesar do tempo seco durante parte do dia, houve registro de chuva em pontos da capital entre o fim da tarde e o início da noite. Uma estação da Agência Nacional de Águas marcou acumulado de 8,4 milímetros às margens do Rio Acre.

Calor continuará predominando

Davi Friale informou que o calor deve continuar predominando em todo o Acre nos últimos dias de julho. A previsão indica uma semana muito quente, mas com ventilação e possibilidade de chuvas rápidas e pontuais em algumas regiões.

Em publicação nas redes sociais, o pesquisador reforçou que, após os recordes registrados no sábado, as temperaturas elevadas seguirão marcando o tempo no estado.

Os dados constam no boletim diário publicado pelo portal O Tempo Aqui.