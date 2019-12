Doze personalidades acreanas e seus signos; veja as previsões para 2020

Saiba quais são as características dos signos do Zodíaco e quais são as previsões para 2020

O ano de 2020 promete muitas oportunidades de crescimento para todos os signos, embora esse deva ser um ano especialmente importante para os capricornianos e cancerianos – ou para quem tem Capricórnio ou Câncer como ascendente – devido à grande concentração de planetas em Capricórnio. Saiba quais são as características básicas de cada signo do Zodíaco e veja quais são as previsões da astrologia para cada signo em 2020.

Áries 21 de março a 19 de abril

Características básicas

Primeiro signo: Fogo / Cardeal

Inclina a ação, ação imediata e irrefletida, o ímpeto, as precipitações, entusiasmo, a iniciativa, a energia, a agressividade, a afirmação do eu, a vontade pessoal, a independência, o combate.

Previsões para Áries

Arianos irão viver um ano com tendência para a abundância, principalmente no trabalho. No entanto, devem estar alertas para não experimentarem o risco da expansão, como trabalharem demais, gastarem muito e até desenvolverem um sentido de importância pessoal exagerado. Quem tem ascendente em Áries poderá ter um 2020 especial, com sucesso profissional.

Touro 20 de abril a 20 de maio

Características básicas

Segundo signo: Terra / Fixo

Inclina a praticidade, a tranquilidade, a estabilidade, a perseverança, o desejo, a materialidade, o conservadorismo, a economia, a possessividade, a obstinação e a teimosia.

Previsões para Touro

A palavra de 2020 para os taurinos é mudança. E é importante viver esse momento já começando a pensar: o que você quer mudar em sua vida? A dica é: abrace o novo, as oportunidades e antecipe-se ao que já pode ser transformado por você — mesmo antes do ano novo começar.

Gêmeos 21 de maio a 20 de junho

Características básicas

Terceiro signo: Ar / Mutável

Inclina a mobilidade, adaptabilidade, a comunicação, os assuntos de natureza intelectual, curiosidade, indiscrição, superficialidade, dispersão, engenhosidade, a jovialidade.

Previsões para Gêmeos

Se você é geminiano ou possui ascendente em gêmeos, fique atento aos três períodos em que Mercúrio estará retrógrado em 2020. Nesses momentos, evite grandes investimentos, não se comprometa com a entrega de trabalhos complexos, procure não iniciar um projeto novo e evite, ainda, tomar decisões mais sérias.

Câncer 21 de junho a 22 de julho

Características básicas

Quarto signo: Água / Cardeal

Inclina a memória, a interiorização, a vida familiar e doméstica, sentimento maternal, a sensibilidade, a receptividade, a timidez, imaginação fértil, a fantasia, suscetibilidade.

Previsões para Câncer

A tarefa principal dos cancerianos será encontrar equilíbrio entre o crescimento desejado, especialmente na área profissional, e a vida em família. A recomendação é ter cuidado com os excessos. Nem trabalhar demais, nem se refugiar dentro de casa! Aproveite o ano para atualizar alguns conceitos e valores herdados de família. Reveja as tradições.

Leão 23 de julho a 22 de agosto

Características básicas

Quinto signo: Fogo /Fixo

Inclina a exteriorização, a vontade, a ambição, a autoafirmação, a vitalidade, a nobreza, a dignidade, o orgulho, a irritabilidade, a tirania e o desejo de brilhar sempre, a teatralidade.

Previsões para Leão

Leoninos têm um ano de mudanças pela frente, portanto, 2020 não é momento para estar muito apegado. Você precisa de espaço para que suas relações sejam bem-sucedidas. Procure se ouvir e esteja em sintonia com sua voz interior. Ela vai indicar o que você precisa neste momento. Em setembro, a fase estará especialmente favorável para o amor.

Virgem 23 de agosto a 22 de setembro

Características básicas

Sexto signo: Terra / Mutável

Inclina a precisão, a crítica e a análise, a lógica, a praticidade, a higiene, os trabalhos subalternos, os exageros nos detalhes, medo de doenças, a crítica, timidez, falta de audácia.

Previsões para Virgem

Crescimento e expansão, especialmente associados à carreira e à profissão, devem ocorrer em 2020. Pessoas que conhecem seu trabalho e seu potencial poderão possibilitar a exploração de áreas ainda desconhecidas por você, que poderão resultar em crescimento profissional. A recomendação é abraçar as oportunidades, já que elas poderão revelar talentos.

Libra 23 de setembro a 22 de outubro

Características básicas

Sétimo signo: Ar / Cardeal

Inclina ao Equilíbrio, o juízo por comparação, simpatia, arte, as associações, refinamento artístico, a necessidade de agradar, a indecisão e o risco de se deixar influenciar.

Previsões para Libra

O próximo ano chega com potencial para crescimento profissional, mas isso não ocorrerá sem um certo nível de tensão e estresse nos relacionamentos. Propostas virão. Use sua sabedoria para tomar decisões. Se for necessário recusar oportunidades por não se sentir preparado profissionalmente para assumi-las, faça-o sem medo de ser feliz.

Escorpião 23 de outubro a 21 de novembro

Características básicas

Oitavo signo: Água / Fixo

Inclina a regeneração, ao mistério, a habilidade para o correto julgamento, a pesquisa, energia férrea, o misticismo, escrúpulo, as paixões, a crítica, o ódio e a violência.

Previsões para Escorpião

Escorpianos terão a sensação de que as coisas não são mais como costumavam ser, de que é necessário mais liberdade e espaço para expressar o seu verdadeiro eu. É comum, durante esse momento, que pessoas tímidas se tornem mais sociáveis e extrovertidas, e as liberais e independentes busquem uma vida ou relacionamentos mais tranquilos e comprometidos.

Sagitário 22 de novembro a 21 de dezembro

Características básicas

Nono signo: Fogo / Mutável

Inclina a sabedoria, a compreensão das verdades maiores, as leis, a religião, as viagens, a audácia, o superar das barreiras, aos exageros, ao jogo, e a excessiva liberdade.

Previsões para Sagitário

Vamos direto ao que interessa: a melhor data do ano para os sagitarianos é entre 4 de janeiro e 16 de fevereiro, mostrando-se um ótimo momento para dar início a novos projetos. Aproveite essa janela de tempo para tirar do papel planos que vem sendo postergados há muito tempo. Para quem tem ascendente no signo, a dica é buscar um novo emprego.

Capricórnio 22 de dezembro a 19 de janeiro

Características básicas

Décimo signo: Terra / Cardeal.

Inclina a responsabilidade, a direção, ao comando, a administração, a perseverança, a prudência, ao rigor excessivo, a inflexibilidade de princípios.

Previsões para Capricórnio

Os processos de mudança podem ser facilitados, especialmente no que se refere a hábitos, rotinas e tudo aquilo que nos dá segurança. Isso não significa, porém, que as mudanças não serão internas ou profundas, mas que você terá mais controle sobre essas questões. Será necessária uma transformação interna para encontrar novas formas de se sentir seguro.

Aquário 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Características básicas

Décimo primeiro signo: Ar / Fixo

Inclina a amizade, aos grupos e agremiações, ao progresso, o altruísmo, as posturas mais modernas e libertárias, a originalidade, a independência, a rebeldia, as excentricidades ao anticonvencional, as ações revolucionárias.

Previsões para Aquário

A tendência à liberdade e à originalidade dos aquarianos estará intensificada. Qualquer situação que o restrinja poderá ser recebida com estresse, indignação e atitude rebelde. Sugestão: liberte-se do ego ou de qualquer coisa que o desvie de sua natureza. E se não gostava de como as coisas eram antes, você está com sorte, porque as mudanças podem ser definitivas.

Peixe 19 de fevereiro a 20 de março

Características básicas

Décimo segundo signo: Água/Mutável

Inclina ao auto sacrifício, a inspiração, a compaixão, a religiosidade, a mediunidade, a imaginação, ao isolamento, a impressionabilidade, a dissolução, a fantasia.

Previsões para Peixes

Piscianos terão um ano de maior inovação e mudanças que se darão de forma natural, sem perturbar muito a rotina. A principal tarefa de 2020 envolverá expansão da personalidade para novas áreas de experiência e conhecimento. Muito provavelmente, neste novo ano, você terá oportunidades de explorar seu crescimento pessoal e profissional em outras áreas.

Fonte de pesquisa:

Características básicas dos signos: Astrólogo Maurício Bernis

Previsões para 2020: Jornal Extra / Globo

