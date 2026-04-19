De vereador a deputado federal, o advogado de 96 anos foi o responsável por convencer a filha a buscar o sonho do bicampeonato no reality

A morte de Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos, encerra a trajetória de uma das figuras mais respeitadas da vida pública mineira. Para o público do BBB 26, Gerardo era o “porto seguro” citado constantemente por Ana Paula Renault em seus momentos de vulnerabilidade. Mas, para além das telas, o advogado construiu uma carreira sólida que atravessou décadas na política brasileira.

Uma Vida Dedicada à Política Mineira

Gerardo Renault iniciou sua jornada pública em 1951, quando foi eleito vereador em Belo Horizonte. Seu prestígio na capital mineira o levou a ocupar cadeiras como deputado estadual e federal, consolidando-se como um articulador influente no estado.

Em 1991, assumiu a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, cargo que ocupou com distinção. Na vida pessoal, Gerardo enfrentou grandes desafios, como o falecimento de sua segunda esposa, Maria da Conceição Machado Renault, em um acidente de carro em 1998 época em que Ana Paula tinha apenas 17 anos. Desde então, ele se tornou a figura central na criação de Ana e de sua irmã, Cida.

O “Pai do BBB”: O Maior Incentivador

Embora Ana Paula estivesse apreensiva com a saúde do pai antes do confinamento — chegando a dizer que ele “estava quase morto” no início do mês foi o próprio Gerardo quem a encorajou a participar da edição de 2026.

Antes de ser internado, ele fez questão de gravar um vídeo que emocionou os fãs da mineira:

“Oi, filhinha, tudo bem? Saudades são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai que te ama muito”, declarou ele, demonstrando lucidez e apoio incondicional.

Pivô de Grandes Embates no Reality

A figura de Gerardo foi, involuntariamente, o estopim para uma das maiores brigas da temporada. O ex-participante Alberto Cowboy sugeriu que Ana Paula deveria desistir para cuidar do pai doente, o que a jornalista classificou como “golpe baixo”.

O embate resultou em um dos momentos mais memoráveis da edição, com Ana Paula desafiando o adversário para o paredão (onde ele acabou eliminado) e descontando sua raiva no chapéu de Cowboy, em uma cena que paralisou a casa.

O Silêncio Respeitoso

Gerardo Renault deixa cinco filhos: Gisele, Rene e Cibele (do primeiro casamento), e Ana Paula e Cida (do segundo). Seguindo o desejo dele, a família optou por manter o falecimento em segredo até o fim do programa, garantindo que Ana Paula complete a jornada que ele mesmo ajudou a idealizar.