Homem morre atropelado por trator na tarde deste sábado, no bairro Dom Giocondo

A vítima foi esmagada pelo pneu do trator; o acidente aconteceu no Dom Giocondo

Um homem morreu na tarde deste sábado (21), atropelado por um trator, na rua Minas Gerais, localizada no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

O motorista do veículo, que também não foi identificado, disse que não viu quando a vítima ficou debaixo do pneu. “Ele foi avisado do acidente por uma pessoa que passava pelo local e viu quando o homem foi atropelado e ficou debaixo do pneu”, disse uma testemunha.

O acidente aconteceu por volta das 15 horas, e a Polícia Militar esteve no local, junto com profissionais do Instituto Médico Legal (IML).

