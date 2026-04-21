Suspeito é preso com mais de 260 porções de drogas em Rio Branco

Suspeito tentou descartar mochila ao ver a polícia, mas foi detido com entorpecentes prontos para venda

Um homem identificado como José Serafim, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática I do 3º Batalhão da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (21), no bairro Jorge Lavocart, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito tentou se desfazer de uma mochila ao perceber a aproximação da viatura, atitude que despertou a atenção dos policiais e motivou a abordagem imediata.

Durante a revista no objeto, os militares encontraram mais de 260 papelotes de uma substância semelhante à pasta base de cocaína, além de diversas porções de maconha já fracionadas e prontas para comercialização.

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Ainda segundo a PM, José Serafim chegou a confessar, em um primeiro momento, que a droga lhe pertencia. No entanto, posteriormente, ele mudou a versão e alegou que estaria apenas realizando a entrega do material para outra pessoa, mediante pagamento.

A polícia também informou que o suspeito já possui passagem pelo crime de assalto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com todo o material apreendido. O caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.