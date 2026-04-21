Homem é preso acusado de estupro de vulnerável

Um homem de 62 anos foi preso no município de Envira, no interior do Amazonas, após uma denúncia envolvendo uma adolescente de 12 anos, que seria vizinha dele. O caso passou a ser investigado depois que a jovem procurou atendimento médico e foi identificada uma infecção, o que levou ao acionamento dos órgãos responsáveis.

A ocorrência foi registrada pela 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade. A partir do atendimento de saúde, o caso foi encaminhado para acompanhamento por equipes especializadas, incluindo o Conselho Tutelar e serviços de assistência social.

De acordo com as informações divulgadas, a adolescente apresentou sintomas como febre e mal-estar, o que motivou a ida a uma unidade de saúde. Durante o atendimento, foi identificada uma infecção e, diante da situação, os profissionais acionaram a rede de proteção.

Com isso, o caso passou a ser acompanhado por equipes responsáveis por garantir os direitos da criança e do adolescente, além da abertura de investigação policial.

Em escuta realizada com apoio de profissionais, a adolescente relatou episódios envolvendo o suspeito. As informações foram registradas pelas autoridades e passaram a integrar o inquérito policial.

Além disso, a Polícia Civil informou que apura a possibilidade de outros casos relacionados ao mesmo homem, o que ainda está sendo investigado.

Após o avanço das apurações, o homem foi localizado pelas autoridades e preso. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto o caso segue em investigação.

A Polícia Civil reforçou que os procedimentos seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes e garantir a responsabilização conforme previsto em lei.

O caso evidencia a importância da atuação integrada entre unidades de saúde, Conselho Tutelar e forças de segurança. A identificação precoce de situações de risco permite que medidas sejam tomadas rapidamente para proteção da vítima.

Além disso, especialistas destacam que a busca por atendimento médico e o acolhimento adequado são fundamentais para interromper possíveis situações de violência.

As autoridades não divulgaram detalhes adicionais para preservar a identidade da adolescente. Novas informações devem ser repassadas à medida que as investigações avancem.

Enquanto isso, o caso segue sendo acompanhado pelos órgãos competentes, com foco na proteção da vítima e na apuração completa dos fatos.

Metrópoles