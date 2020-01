Carreta carregada de castanha tomba na BR-364 entre Sena e Rio Branco

A PRF foi acionada para desobstrução da pista e normalização do trânsito no local do acontecido

Um carreta que transportava castanha na BR-364 sentido Sena Rio Branco acabou tombando na estrada por volta das 12:30 desta terça (28).

As causa do acidente ainda são desconhecidas mas não há vítimas no ocorrido. Uma fonte que passava no local informou que o acidente aconteceu na altura do Km 58 sentido capital.

