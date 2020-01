Polícia mata dois assaltantes e outro fica baleado durante troca de tiros na AC 40

Dois criminosos acabaram mortos, um ficou ferido e outro conseguiu fugir após uma perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (8), no Ramal do Mineiro, localizado dentro do Ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da PM, quatro criminosos fortemente armados realizaram um roubo no município de Senador Guiomard e fugiram em um carro modelo Voyage, de cor vermelho, pela rodovia AC-40 com destino à capital. Policiais do 2° Batalhão foram informados sobre o ocorrido e, quando avistaram o veículo passando pela estrada, iniciaram uma perseguição aos criminosos.

Para fugir da polícia, os bandidos entraram com o veículo no Ramal Bom Jesus e depois adentraram em uma chácara no Ramal do Mineiro. A PM conseguiu interceptar o carro e, no local, os assaltantes desceram do veículo e atiraram contra os militares, que reagiram. Durante a troca de tiros, três criminosos ficaram feridos.

As ambulâncias 01, 02 e 03 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local. A primeira equipe de socorristas constatou que um dos bandidos não resistiu e morreu. Outro baleado ainda foi recebeu atendimento médico, mas acabou morrendo dentro da viatura. O terceiro ferido foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Ainda segundo a PM, outra pessoa que estava com o grupo conseguiu fugir pela área de mata na chácara. Os policiais tentaram procurar pelo criminoso, mas ele não foi encontrado até o momento. A área foi isolada até a chegada da perícia. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

De acordo com a polícia, dois revólveres e uma escopeta foram apreendidos durante a ação. A suspeita é que o carro usado pelos criminosos era roubado e pertence a um motorista de aplicativo que foi assaltado.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

