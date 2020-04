Criminoso coloca arma na cabeça do motorista e leva dinheiro do caixa de ônibus

Após recolher o dinheiro, o homem desceu do veículo e fugiu correndo

Um criminoso realizou um assalto a um ônibus que faz a linha Fundação Hospital/Novo Esperança, na noite deste sábado (11). O fato aconteceu na Estrada da Fundação Hospitalar, no Bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

O bandido entrou no coletivo como fosse passageiro e, durante a viagem, sacou uma pistola da cintura e anunciou o assalto. Ele colocou uma arma de fogo na cabeça do motorista e recolheu o dinheiro do caixa.

Os passageiros olharam atentamente tudo que estava acontecendo, mas o assaltante não pegou os pertences das pessoas. Após recolher o dinheiro, o homem desceu do veículo e fugiu correndo.

O motorista conduziu o veículo até a Delegacia de Flagrante (Defla), onde registrou um boletim de ocorrência. Os passageiros aguardaram outro ônibus e seguiram viagem até o Terminal Urbano.

