Mãe e dois filhos são feridos a tiros em frente de casa no bairro Calafate

Roselene Souza e Souza, de 43 anos, e seus dois filhos, Regeane Souza dos Santos e um adolescente de 17 anos, foram baleados na noite desta quarta-feira (22), na Rua Palmeiral, no Bairro Novo Calafate, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam na frente da própria residência conversando com o genro de Roselane, quando dois homens saíram de dentro de uma área de mata que fica próximo a casa. De posse de uma arma de fogo, um dos bandidos efetuou vários tiros contra a família.

Roselene foi ferida com um tiro no tórax, o adolescente com dois tiros, sendo um no rosto e outro no ombro, e Regeane com um tiro no braço.

Ainda segundo as informações, o alvo era o genro da Roselene, que também estava no local, mas conseguiu fugir pela área de mata. O alvo havia saído recentemente do Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC). Após a ação, os criminosos também fugiram pela mata tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou três ambulâncias para atender os três baleados. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

