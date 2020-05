Agora ex-ministro da Saúde, Teich foi goleiro campeão no futsal carioca

Agora ex-ministro da Saúde, o médico Nelson Teich atuou como goleiro no futsal carioca. E há quem diga que ele foi um “fenômeno” na posição. Quem garante são ex-companheiros de Teich, que lembram com carinho o período em que ele defendeu a meta no Rio de Janeiro.

Entre as conquistas do médico de 62 anos, estão o tricampeonato carioca infantil e infanto-juvenil, defendendo o Mackenzie, tradicional clube da capital fluminense. As boas atuações renderam uma convocação à seleção do Rio de Janeiro, onde também sagrou-se campeão carioca.

“Eu vou te falar: pegava muito! E o outro goleiro (Paulinho) também pegava muito. Era aquela coisa: se não jogasse um, jogava o outro e você nem ficava preocupado com o goleiro. Era fazer o gol para ganhar o jogo porque nossos goleiros não tomavam. Ele (Teich) era fenômeno, pegava muito. Era muito bom goleiro de salão. Eu fui convocado para a seleção e ele também estava comigo”, afirmou Paulo Salles, em entrevista ao UOL.

As boas atuações também renderam o apelido de Aranha Negra, em referência ao ex-goleiro russo Lev Yashin.

“A gente chamava ele de Aranha Negra, pois ele gostava de jogar com o uniforme todo preto, aí lembrava o Lev Yashin (lendário goleiro russo). E também porque ele se destacava com as pontes”, complementou Salles.

