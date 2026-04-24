Onde assistir Betis x Real Madrid ao vivo e escalações (24)

O Real Madrid visita o Real Betis nesta sexta-feira (24), em partida válida pela 33ª rodada de La Liga 2025/26. Para o torcedor brasileiro que deseja assistir Betis x Real Madrid ao vivo hoje, o confronto é fundamental para as pretensões do time merengue na caça à liderança do campeonato, contando com o brilho de Vinícius Jr. e Rodrygo.
A partida, que acontece no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, promete ser um dos maiores desafios recentes para a equipe de Carlo Ancelotti, já que o Betis luta diretamente por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.
Prováveis Escalações: Real Madrid com força máxima?
Ancelotti deve manter a base que vem atuando nas últimas rodadas, mas fica o alerta para o desgaste físico de alguns titulares após a sequência europeia.
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Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Chadi Riad e Abner; Guido Rodríguez, Johnny Cardoso e Isco; Fornals, Ayoze Pérez e Willian José.
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Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Éder Militão e Mendy; Camavinga, Valverde e Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr. e Endrick (ou Mbappé).
Onde assistir Betis x Real Madrid ao vivo?
O duelo desta sexta-feira terá transmissão restrita ao ambiente digital para o público brasileiro. Confira onde acompanhar:
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Disney+: Transmissão exclusiva para assinantes do plano Premium.
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Início da transmissão: A partir das 15h45 (horário de Brasília).
Ficha Técnica do Jogo
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Data: 24 de abril de 2026 (Sexta-feira)
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Horário: 16h (Brasília)
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Local: Estádio Benito Villamarín, Sevilha (ESP)
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Competição: La Liga (Espanhol)
Fonte: Redação ContilNet