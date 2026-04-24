Onde assistir Betis x Real Madrid ao vivo e escalações (24)

Real Madrid em campo! Veja como não perder nenhum lance do jogão contra o Betis hoje no streaming.

O Real Madrid visita o Real Betis nesta sexta-feira (24), em partida válida pela 33ª rodada de La Liga 2025/26. Para o torcedor brasileiro que deseja assistir Betis x Real Madrid ao vivo hoje, o confronto é fundamental para as pretensões do time merengue na caça à liderança do campeonato, contando com o brilho de Vinícius Jr. e Rodrygo.

A partida, que acontece no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, promete ser um dos maiores desafios recentes para a equipe de Carlo Ancelotti, já que o Betis luta diretamente por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Prováveis Escalações: Real Madrid com força máxima?

Ancelotti deve manter a base que vem atuando nas últimas rodadas, mas fica o alerta para o desgaste físico de alguns titulares após a sequência europeia.

Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Chadi Riad e Abner; Guido Rodríguez, Johnny Cardoso e Isco; Fornals, Ayoze Pérez e Willian José.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Éder Militão e Mendy; Camavinga, Valverde e Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr. e Endrick (ou Mbappé).

Onde assistir Betis x Real Madrid ao vivo?

O duelo desta sexta-feira terá transmissão restrita ao ambiente digital para o público brasileiro. Confira onde acompanhar:

Disney+: Transmissão exclusiva para assinantes do plano Premium.

Início da transmissão: A partir das 15h45 (horário de Brasília).

Ficha Técnica do Jogo

Data: 24 de abril de 2026 (Sexta-feira)

Horário: 16h (Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, Sevilha (ESP)

Competição: La Liga (Espanhol)

Fonte: Redação ContilNet