Ingressos para final da Copa 2026 chegam a R$ 11 milhões

Revenda da final da Copa 2026 atingiu hoje recorde de R$ 11 milhões

O sonho de ver a final da Copa do Mundo de 2026 ao vivo está custando o preço de uma mansão de luxo. Nesta sexta-feira (24/04), o mercado de revenda oficial registrou anúncios impressionantes: quatro ingressos para a decisão no MetLife Stadium (Nova Jersey) estão sendo ofertados pela bagatela de US$ 2,3 milhões cada — cerca de R$ 11,5 milhões na cotação atual.

Detalhes do “Assento de Ouro”

Segundo a Associated Press, os ingressos de valor milionário referem-se a:

Localização: Setor inferior do estádio, atrás de um dos gols.

Data do Jogo: 19 de julho de 2026.

Plataforma: Sites de revenda ligados à estrutura oficial da Fifa.

Por que tão caro?

A Copa de 2026 será a maior da história, com 48 seleções e sediada em três países (EUA, México e Canadá). A final em Nova Jersey é o evento mais cobiçado do planeta, e a escassez de entradas no mercado primário empurra os preços para níveis sem precedentes, alimentados por colecionadores e investidores de alto poder aquisitivo.

Com informações do UOL.

Como funciona a revenda oficial?

Diferente do mercado paralelo (cambistas), a revenda oficial permite que torcedores que compraram ingressos e não poderão comparecer repassem suas entradas de forma segura. No entanto: