Ingressos para final da Copa 2026 chegam a R$ 11 milhões

O sonho de ver a final da Copa do Mundo de 2026 ao vivo está custando o preço de uma mansão de luxo. Nesta sexta-feira (24/04), o mercado de revenda oficial registrou anúncios impressionantes: quatro ingressos para a decisão no MetLife Stadium (Nova Jersey) estão sendo ofertados pela bagatela de US$ 2,3 milhões cada — cerca de R$ 11,5 milhões na cotação atual.
Detalhes do “Assento de Ouro”
Segundo a Associated Press, os ingressos de valor milionário referem-se a:
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Localização: Setor inferior do estádio, atrás de um dos gols.
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Data do Jogo: 19 de julho de 2026.
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Plataforma: Sites de revenda ligados à estrutura oficial da Fifa.
Por que tão caro?
A Copa de 2026 será a maior da história, com 48 seleções e sediada em três países (EUA, México e Canadá). A final em Nova Jersey é o evento mais cobiçado do planeta, e a escassez de entradas no mercado primário empurra os preços para níveis sem precedentes, alimentados por colecionadores e investidores de alto poder aquisitivo.
Com informações do UOL.
Como funciona a revenda oficial?
Diferente do mercado paralelo (cambistas), a revenda oficial permite que torcedores que compraram ingressos e não poderão comparecer repassem suas entradas de forma segura. No entanto:
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Preços Livres: Em algumas jurisdições, os vendedores podem estipular o valor que desejarem, o que gera distorções como a vista hoje.
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Segurança Digital: Os ingressos são transferidos via aplicativo oficial, garantindo a autenticidade da entrada.
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Taxas: A plataforma geralmente retém uma porcentagem sobre o valor da venda.