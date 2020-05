Após festa de Pugliesi, blogueira perde contrato milionário e é afastada da Globo

Além de perder um contrato publicitário milionário com uma empresa do ramo alimentício, ela também foi afastada da Globo

A festa promovida pela influenciadora Gabriela Pugliesi durante a quarentena segue trazendo prejuízos a todos os envolvidos. A maquiadora Mari Saad é uma das mais afetadas. Além de perder um contrato publicitário milionário com uma empresa do ramo alimentício, ela também foi afastada da Globo e não voltará a aparecer no É de Casa.

A reportagem apurou que Mari Saad está proibida de dar suas dicas de maquiagem no matinal de sábado da emissora após a fatídica festa realizada na madrugada de 26 de abril, em que ela e outras amigas debocharam da situação da pandemia do novo coronavírus. O detalhe agravante desta situação é que Gabriela Pugliesi, anfitriã, dá dicas de saúde e bem-estar –e já havia contraído a Covid-19.

Em seu perfil no Instagram, Mari diz ser “especialista de beleza” do É de Casa. Mas a Globo a desmentiu em nota enviada ao Notícias da TV, dizendo que ela não é e nunca foi contratada da emissora, e que apenas era convidada para fazer participações eventuais na atração. Além disso, afirmou que seu nome não consta na lista de convidados das próximas edições.

“Mariana Saad nunca foi contratada da TV Globo. Ela participou, como convidada, algumas vezes do programa. Sobre novos convites, nao há previsão”, disse a assessoria de imprensa da Globo.

No último sábado (9), a maquiadora retornou às redes sociais após um sumiço de quase 15 dias do mundo virtual. Publicou um longo vídeo relatando o acontecido, mas em nenhum momento pediu desculpas por fazer pouco caso da pandemia, que já matou 13.993 pessoas somente no Brasil.

“Todo mundo sabe que existiu um acontecimento, ele é inegável e não pode ser apagado. Queria que vocês soubessem que eu sei da minha vida, da minha maturidade, para lidar com algumas situações e que existiu uma falha nessa situação, de como posso influenciar as pessoas”, discursou.

O evento foi o assunto mais comentado do Twitter durante 24 horas. Queimada, Mari Saad perdeu mais de 45 mil seguidores no Instagram. E de acordo com os gráficos do CrowdTangle, plataforma que afere a relevância dos influenciadores digitais, seus números seguem em queda livre, tanto na quantidade de seguidores quanto em seu poder de alcance.

