Arquiteta acreana, Marcia Montenegro fala de sua história e vida profissional em live

Vivas, vivas à odontóloga Christiane Lopes, aniversariante desta quinta (14). Foram inúmeras as mensagens de parabéns dos amigos, familiares e companheiros de trabalho. Receba as felicitações da coluna. Click da aniversariante ao lado do maridão Fernando Porto.

RODÍZIO DE VEÍCULOS

Publicado na quinta (14) o decreto n. 316, expedido pela prefeita da Capital, Socorro Neri, que institui a restrição de circulação de veículos em Rio Branco até o dia 31 de maio.

*A medida visa conter a velocidade da propagação do número de casos da covid-19.

** Por favor, FIQUEM EM CASA! Saiam somente, se for estritamente necessário.



Parabéns ao fotógrafo acreano Gabriel Souza, que ganhou o selo da Vogue Itália com uma foto de sua autoria tirada no Horto Florestal, em Rio Branco, durante ensaio com uma cliente e sua filha.

*A foto de Gabriel foi publicado na seção Photovogue, com o título “Maternidade por Dentro”, escolhido pelo próprio fotógrafo.

**A Vogue é uma revista de moda feminina mais influente e conceituada do planeta. Gabriel, comemorou e muiiito esse importante reconhecimento do seu trabalho. Parabéns!!!

PREVINA

É o aplicativo que está sendo desenvolvido por servidores e estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) e que irá contribuir no combate ao novo coronavírus Covid-19, e será lançado no mês de junho.

*Na terça, 12, a ferramenta foi apresentada ao governador Gladson Cameli e ao secretário de Saúde, Alysson Bestene, que em muito vai contribuir e facilitar a vida da população acreana, inclusive no combate e prevenção de outras doenças, como dengue, malária e febre amarela. A ferramenta irá reunir serviços e informações, como também criar um canal direto entre o governo e a sociedade, de forma simples e rápida.

*Além de fornecer informações à comunidade, o Previna também contará com um serviço de autodiagnóstico, que poderá ser utilizado pela população.



Vivas, vivas, muitos vivas à odontóloga Izabele Montilha de Moraes, aniversariante da terça (12). Bele recebeu todos os mimos do maridão, pecuarista Júnior Betão, dos filhos Maria Valentina e João Aquiles, do paizão Walter Montilha e sua Rose, das mans Larissa e Dani, além de amigos e demais familiares.

Mostra Artefacto Brasília ‘20

Para o Lançamento nacional da Mostra Artefacto Brasília ‘20 , a arquiteta Acreana Marcia Montenegro irá fazer uma live na segunda-feira (18), às 18h, onde fala de sua história e vida profissional. A arquiteta atua no mercado nacional e internacional, com obras em vários locais do Brasil, Portugal, Miami e Suíça!

DICAS PRO CORONA NÃO TER VEZ

*Use máscara.

*Em locais públicos, mantenha distância de no mínimo 2m da outra pessoa.

*Ao voltar para casa, tire os sapatos ou chinelos.

*Desinfete bolsas, celulares, sacolas.

*Não esqueça de lavar as mãos várias vezes com sabão, demoradamente.

Marilene Costa, que também completou idade nova nesta quinta (14), foi surpreendida de uma forma diferente por seus amigos e familiares. Mesmo em meio à chuva, em carreata e verdadeiro buzinaço, com pencas de balões, os amigos passaram várias vezes em frente à sua casa, numa total demonstração de carinho. Pura emoção.

OBRIGATORIEDADE

Desde o domingo, 10, as companhias aéreas Gol e Latam passaram a exigir uso de máscaras para todos os passageiros que desejem viajar. As companhias não fornecerão as referidas máscaras, portanto, se você vai viajar, não esqueça de levar a sua. Aplausos!

