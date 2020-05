Consultoras de imagem formadas pela Ecole Brasil falam sobre moda sustentável

Vamos conferir esse bate-papo delicioso com as consultas Nayama e Noelma Pontes. Aperte o PLAY e depois compartilha!

Sabemos que cuidar da apresentação pessoal é importante e tem o poder de transmitir credibilidade, não apenas quando o contato profissional é realizado no presencial. Mas devemos lembrar de todas as demandas virtuais que estão acontecendo nesse momento de pandemia e que já fazem parte da nova sociedade. Assim, muitas mulheres se perdem em meio à tantas ofertas da indústria da moda e beleza e caem em dois erros. O primeiro é transmitir uma imagem em desacordo com a sua personalidade e com o seu estilo de vida. E o outro é gastar muito tempo e dinheiro para se vestir de acordo com cada tendência que incessantemente é lançada.

Nesse contexto chega o trabalho da consultoria de imagem, com o objetivo orientar, para que a pessoa esteja bem e adequada em qualquer ocasião, com sua comunicação pessoal transmitindo credibilidade e confiança, mas que acima de tudo, esteja de acordo com sua personalidade e identidade.

Através de técnicas, conceitos e ferramentas, como por exemplo a Análise de Coloração Pessoal e a Análise de Estilo, as consultoras de imagem Nayama Pontes e Noelma Pontes trabalham o autoconhecimento de suas clientes, para que tenham autonomia e segurança para escolher as suas peças, sem sofrer influência de terceiros. Ela saberá o que lhe cai bem, o que refletirá a sua beleza natural e ainda mais, do que realmente precisa.

O resultado disso é um armário mais funcional, contendo o que faz sentido. É um adeus ao closet abarrotado de peças sem função alguma, pois além de saber usar as peças que já tem, a cliente vai aprender a fazer melhores compras, de forma mais segura, consciente e sustentável.

Vamos conferir esse bate-papo delicioso com as consultas Nayama e Noelma Pontes. Aperte o PLAY e depois compartilha!

FICHA TÉCNICA

Iris Tavares @iristavaresac veste Jackie @jackiepinheiro

Cabelos: Studio Bonequinha de Luxo @studiobonequinhadeluxo

Entrevistadas: Nayama Pontes @nayamapontes e Noelma Pontes @noelmapontes

Imagens e Edição: Danilo Pessoa @danilo_pessoa.ac

Direção e produção: Douglas Richer @douglasricher

* Atenção! Essa gravação foi realizada pela Equipe do programa Jackie na Web, na empresa Iris Tavares, poucos dias antes das medidas de Isolamento Social.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários