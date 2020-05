Em nota, Iapen noticia prisão de policial que entrou com drogas em presídio da capital

Um policial penal foi preso nesta sexta-feira (15) após entrar com entorpecentes no Complexo Penitenciário de Rio Branco. A informação foi confirmada em nota pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

De acordo com o esclarecimento da instituição, um detento também foi conduzido à Delegacia de Flagrante (Defla), e ambos aguardam audiência de custódia.

Confira a nota na íntegra:

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), diante da prisão de um policial penal na noite desta sexta-feira, 15, vem a público esclarecer que:

1. O Setor de Inteligência do Complexo Penitenciário de Rio Branco levantou informações de que um policial penal entraria com entorpecentes nesta sexta-feira, 15, com destino ao pavilhão D. Desta forma, procedimentos foram adotados no sentido de monitorar a entrada do referido policial.

2. Após a entrada do servidor, este se dirigiu até o pavilhão D, onde deixou uma sacola dentro da lixeira da guarda. Visando o flagrante, a equipe de plantão aguardou a ação de algum dos presos do pavilhão.

3. Diante da ação de um preso que pegou o material suspeito, os policiais penais que faziam o monitoramento da situação realizaram o flagrante e deram voz de prisão ao detento. Dentro da sacola, os policiais apreenderam 100g de material entorpecente, sendo 50g de maconha e 50g de pasta base de cocaína.

4. O detento e o policial penal foram encaminhados à Delegacia de Flagrante (Defla), onde aguardam audiência de custódia.

5. O Iapen informa que, diante dos fatos, acompanhará o desenrolar do caso, primando pela justiça e o real esclarecimento da situação. O Instituto se mantém firme contra a corrupção e qualquer atitude divergente aos princípios éticos e legais serão combatidos ao rigor da lei.

Rio Branco – Acre, 15 de maio de 2020.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen

