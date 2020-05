Gladson diz que INTO está com 30 leitos de UTI e 36 de enfermarias disponíveis 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou ao ContilNet neste domingo (17) que o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) está em pleno funcionamento para atender pacientes do Covid-19 no Acre.

Segundo informações repassadas pelo governador, o local está com leitos disponíveis caso haja a necessidade. “Hoje o INTO está plenamente aberto. São 30 leitos de UTI e mais 36 leitos de enfermaria”, declarou dizendo que no hospital existem 66 leitos no total.

