Cruzeiro do Sul: acordo entre Prefeitura e Estado garante novas casas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado do Acre assinaram nesta quinta-feira, 23, no Teatro dos Nauas, um Acordo de Contrapartida para a construção de 90 casas no município por meio do Programa Federal Minha Casa, Minha Vida – Rural.

A Prefeitura foi responsável pelo cadastramento dos assentamentos. Em Cruzeiro do Sul, serão construídas 90 casas com investimentos de R$ 9 milhões do Governo Federal, R$ 3,5 milhões, do estado, totalizando mais de R$ 12 milhões. As habitações serão erguidas nos assentamentos Narciso Assunção, Hermenegildo Juca, Polo Cruzeiro do Sul, Jamil Jereissati e na Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade. Cada unidade terá dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço.

O evento teve a presença da governadora Marilza Assis, da vice-prefeita Delcimar Leite, presidente da Assembleia Legislativa Nicolau Júnior, diretora presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN ), Tainara Martins, vereadores e deputado federal Zezinho Barbary.

Francisca Monteiro, moradora do Rio Liberdade agradeceu a união dos poderes para beneficiar produtores rurais com as casas. “Hoje é um dia muito feliz para mim e para minha comunidade por estarmos sendo contempladas com esse programa de habitação. Era um sonho de todos”, disse Francisca.

A vice-prefeita Delcimar Leite, destacou a importância da política habitacional para o município. “É um momento de alegria para nossa gestão do Prefeito Zequinha Lima em contribuir com o desenvolvimento das políticas habitacionais em nossa cidade. Hoje são 90 famílias que realizam o sonho da casa própria, principalmente nossos produtores rurais”, finalizou Delcimar.

A governadora Mailza Assis Cameli enfatizou a contrapartida do Estado para viabilizar a construção das unidades habitacionais e beneficiar as famílias do Juruá. “Precisamos dar nossa contrapartida para que essas casa populares possam ser construídas. São mais R$ 3 milhões aqui para Cruzeiro do Sul”, destacou a governadora.