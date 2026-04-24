Governadora anuncia investimentos em Rodrigues Alves

O município de Rodrigues Alves recebeu, nesta semana, uma série de investimentos anunciados pela governadora Mailza Assis, em parceria com a prefeitura municipal. As ações contemplam áreas como educação, infraestrutura e habitação, reforçando o compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população.

Durante a agenda no município, o prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância da parceria entre o governo estadual e a administração municipal. Segundo ele, a visita marcou a entrega de kits escolares, a assinatura de convênios e o anúncio de novos investimentos voltados à população.

A governadora ressaltou a importância de fortalecer os municípios, especialmente nas áreas mais essenciais. Entre as ações anunciadas, está a entrega de kits escolares, reforçando o compromisso com a educação e garantindo melhores condições de aprendizagem para os estudantes da rede pública.

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Outro destaque foi a autorização da contrapartida do governo estadual para a construção de 60 casas populares em Rodrigues Alves. Do total, 40 unidades serão destinadas à zona rural e 20 à área urbana do município.

Segundo a governadora, a expectativa é que a ordem de serviço seja emitida em breve, permitindo o início das obras e a entrega das moradias ainda este ano para 60 famílias.

Os investimentos reforçam a parceria entre Estado e município e representam avanços importantes para o desenvolvimento social e econômico de Rodrigues Alves.