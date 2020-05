Há 28 anos o AC perdia o governador Edmundo Pinto, assassinado a tiros em SP

O então governador do Acre foi encontrado morto, com marca de tiros, em um hotel

Há 28 anos, no dia 17 de maio de 1992, 5h30min, era uma manhã de domingo. O então governador do Acre, Edmundo Pinto, havia sido encontrado com marcas de dois tiros, no apartamento 704 do Hotel Della Volpi Gardem, na rua Frei Caneca, centro da Capital de São Paulo.

Edmundo Pinto era o segundo filho homem do comerciante Pedro Veras de Almeida, foi eleito governador do Acre aos 37 anos de idade, depois de ser vereador de 1983 a 1986 e deputado estadual de 1987 a 1990, quando candidatou-se ao governo do Estado. Foi eleito em outubro de 1990, após uma acirrada disputa em segundo turno com o então desconhecido petista Jorge Viana, com uma diferença de pouco mais de 13 mil votos.

Edmundo Pinto viajou para São Paulo no dia 11 de maio. Seis dias depois, ele foi assassinado e segundo a versão da polícia, em um assalto. Uma versão que praticamente ninguém acredita porque, além das marcas de tiros, o governador foi encontrado com marcas de soco na boca e dentes quebrados – sinal de que tentara lutar com seu assassino. Outro fato estranho: a porta do apartamento não foi arrombada.

