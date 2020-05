Ludmilla tem alta e deixa hospital e diz que fará live ainda neste domingo

Ludmilla teve alta e deixou o hospital após quatro dias internada. A cantora anunciou a novidade neste domingo (17.05) em seus Stories e contou que às 20h de hoje irá fazer uma live para explicar o que aconteceu.

“E aí galera, tudo bem com vocês? Acabei de ter alta do hospital e para eu não ficar me estendendo muito tempo aqui, mais tarde quando eu estiver de boa em casa, vou fazer uma live explicando tudo o que aconteceu comigo e agora como eu vou continuar o tratamento em casa. Ta bom? Um beijo, amo vocês, obrigada por todas as mensagens de carinho e orações. Fucionou!”, disse nos vídeos mostrando que estava no banco da frente de um carro e acompanhada da esposa, Bruna.

Diagnosticada com pielonefrite aguda complicada, espécie de processo inflamatório no rim, a cantora estava com pus nos órgãos excretores e com muita dor. Ludmilla foi medicada e não tinha previsão de alta. A cantora foi internada na noite de terça-feira (12.05) por infecção nos rins e acabou cancelando a live que faria sábado (16.05) com os shows “Hello Mundo e Numanice”. De acordo com a assessoria de comunicação da cantora, sua agenda de trabalho está suspensa por enquanto.

A assessoria da cantora emitiu um comunicado sobre o estado de saúde de Lud. Leia abaixo.

“Hoje, a cantora Ludmilla recebeu alta do hospital em que estava internada com pielonefrite aguda complicada. A crise foi controlada e a cantora segue para casa, onde continuará com medicamentos para finalizar o tratamento.

A cantora procurou o hospital do Rio de Janeiro no dia 12 de maio após sentir fortes dores abdominais. A condição que a fez ficar internada é um processo inflamatório nos rins, que causa muita dor e desconforto.”