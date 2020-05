Marcio Bittar sai em defesa de Jair Bolsonaro e critica STF: “fofoca sem tamanho”

Senador do MDB considera que a denúncia do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro não deu em nada

O senador Marcio Bittar (MDB) tem se mostrado aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro no Acre. A cada novo ponto de tensão envolvendo o presidente da República, o parlamentar acreano é um dos primeiros – e, no Acre, o único – a sair em defesa do chefe da nação. Desta vez não foi diferente.

Sobre o assunto mais comentado do momento, a divulgação do vídeo da reunião da cúpula do governo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, o senador já deu seu parecer: “Atentado à democracia”.

Para o emedebista, a publicação do material representa uma invasão “descabida” do poder Judiciário sobre o Executivo nacional. “Expuseram assuntos que considero de segurança nacional de forma que prejudica nosso país. Isso tudo em nome da hipótese de que Bolsonaro teria tentado interferir na PF para beneficiar a família. A quem serve essa atitude?”, questiona.

Bittar considera que o único crime cometido por Bolsonaro parece ter sido sua eleição “contra tudo e todos. Não existe uma denúncia séria contra ele. É impressionante”. O senador diz ainda que a denúncia do ex-juiz Moro “não virou nada” e que o a fala do presidente não teve “nada de anormal”.

“E em nome disso, o STF expõe todos os ministros falando de assuntos que nada têm a ver com a tal ‘denúncia de interferência do presidente’. Estou indignado, não querem que Bolsonaro governe. Não aceitam o resultado da vontade popular expressa nas urnas”.

Ele finaliza dizendo que o STF se prestou a uma fofoca sem tamanho e que o vazamento de informações só interessa aos inimigos da pátria.

