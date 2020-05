Mega Sena sorteia 100 milhões neste sábado; prêmio é o segundo maior do ano

Em fevereiro, o prêmio acumulou em R$ 211.652.717,74, e houve dois ganhadores. As apostas podem ser feitas pela internet até as 19h

O concurso 2.262 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece neste sábado (16) no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50.

O prêmio é o segundo maior do ano da Mega-Sena em concursos regulares, atrás apenas do concurso 2.267, em fevereiro.

A Mega-Sena está acumulada há 13 concursos. Desde o concurso 2.249, realizado em 04/04/2020, não houve acertadores na faixa principal de premiação (seis números).

Sorteios da Mega-Sena que tiveram ganhadores em 2020

Concurso Data Sorteio Ganhadores Prêmio individual Valor total do prêmio 2237 27/2 2 R$ 105.826.358,87 R$ 211.652.717,74 2240 7/3 2 R$ 27.894.020,38 R$ 55.788.040,76 2244 18/3 1 R$ 12.147.334,80 R$ 12.147.334,80 2245 21/3 1 R$ 15.186.785,88 R$ 15.186.785,88 2248 1°/4 1 R$ 4.906.932,90 R$ 4.906.932,90

Para apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Caixa.

O valor da aposta simples é de R$ 4,50 nas lotéricas. Para jogar no portal Loterias Caixa, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, com cartão de crédito. O valor mínimo da compra é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

