PM acaba com festa de facção e prende 3 por porte de arma; um é foragido de RO

Uma denuncia anônima feita ao Ciosp (190) no município de Xapuri, levou uma guarnição até o ramal da Pimenteira em uma colônia próximo à cidade, onde pessoas estariam realizando uma festa regada a bebida na companhia de menores, além de estarem efetuado disparos de arma de fogo no local.

Devidamente preparados, os policiais chegaram no local e tomaram as precauções para realizar uma abordagem surpresa por volta das 20h00 deste sábado. Ao chegarem no local, perceberam que havia três indivíduos ingerindo bebida alcoólica e que possivelmente estavam armados.

Ao serem abordados sem que pudessem reagir, os três foram imobilizados para em seguida serem revistados. Dois dos suspeitos que já seriam conhecidos da Justiça, estavam portando revolveres, sendo que um ainda tentou se livrar do flagrante jogando a arma ao lado.

Foi quando apreenderem dois revólveres, um calibre 22 e outro calibre 38. Ambos estavam municiados e algumas capsulas deflagradas. Com o terceiro, que ainda responde por homicídio no estado vizinho de Rondônia e uma tentativa em Xapuri, foi localizado quase R$ 2.500 que não soube dizer a origem.

Segundo foi levantado, um dos detidos seria um dos ‘cabeça’ de uma organização criminosa, além da participação dos outros dois. Logo depois, se soube que estará quebrando os benefícios da Justiça, já que não poderia estar na rua após as 19 horas.

Todos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos para a delegacia do município, onde seriam ouvidos e encaminhados ao judiciário local, para que fosse tomadas as devidas providencias sobre o caso.

Segunda consta no Boletim de Ocorrência (B.O.), o trio responderá por organização criminosa, disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma de uso permitido, munição e desobediência de ordem judicial.

