Vítima foi socorrida pelo Samu e levada à capital em estado estável, mas apresentou comportamento agressivo na unidade de saúde

O jovem Gabriel Lima da Silva, de 22 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite desta quinta-feira (23), após uma discussão durante uma bebedeira. O caso ocorreu dentro de uma residência localizada na Rua Paraíba, na Vila do Incra, no município de Porto Acre, interior do estado.

De acordo com relato da própria vítima, ele participava de uma bebedeira familiar, na companhia de outras pessoas, quando acabou se desentendendo com um homem ainda não identificado. Durante a discussão, o suspeito, tomado pela fúria, se armou com uma faca e desferiu um golpe no peito esquerdo de Gabriel. Após a agressão, o autor fugiu do local.

Familiares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte básico. Após o atendimento inicial, Gabriel foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Já na unidade hospitalar, o jovem apresentava comportamento alterado, possivelmente em decorrência do consumo de bebida alcoólica ou de substâncias entorpecentes. Segundo informações, ele chegou a recusar atendimento da equipe médica de trauma, mesmo com uma perfuração profunda no peito esquerdo e sangramento ativo, além de demonstrar agressividade com os profissionais de saúde.

A reportagem não obteve confirmação sobre o acionamento da Polícia Militar para atender a ocorrência. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.