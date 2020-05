Polícia apreende droga e grande quantidade de cigarros contrabandeados no interior

Uma pessoa foi presa e um menor de idade foi apreendido, na manhã desta sexta-feira (15), no Ramal do Alcoobrás, na Vila Mariana, na BR-317, no município de Capixaba, interior do Acre.

Após uma denúncia anônima, que informava que em uma residência havia muito cigarro contrabandeado e drogas, a Polícia Civil foi até o local indicado e conseguiu encontrar 70 caixas de cigarros contrabandeados, uma porção de maconha e 3 celulares em um dos quartos da casa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao maior de idade e apreensão ao menor que estavam no local com materiais. A dupla, junto com os materiais encontrados, foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Capixaba, para que seja tomada dos procedimentos cabíveis.

