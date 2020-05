Polícia Civil prende comerciante que vendia armas e munições no Acre

Após uma denúncia anônima, os investigadores da Polícia Civil de Capixaba começaram a investigar as vendas

Um comerciante de foi preso por venda ilegal de várias armas de fogo e munições de vários calibres, na tarde desta sexta-feira (15), no município de Capixaba, no interior do Acre.

Após uma denúncia anônima, os investigadores da Polícia Civil de Capixaba começaram a investigar as vendas ilegais de armas, munições e cigarro contrabandeado. Segundo um denunciante, todos os produtos eram vendidos livremente dentro desse estabelecimento comercial próprio para vender produtos alimentícios.

Ainda segundo a polícia, várias pessoas compraram armas nesse local de forma clandestina. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil de Capixaba, para que seja tomada dos procedimentos cabíveis no caso.

