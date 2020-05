Vídeo mostra momento exato em que eletricista é assassinado em distribuidora; assista

As imagens do vídeo já estão sendo analisadas por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Policia Civil

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, para o caso do eletricista Edmundo Silva Melo, de 21 anos.

Ele foi assassinado na noite de sábado (29), em frente a uma distribuidora de bebidas, localizada na Rodovia AC-40, km 13, região do bairro Santa Maria. Câmeras de monitoramento mostram o exato momento em que a vítima foi assassinada.

Nas imagens é possível ver que Edmundo está na companhia de um amigo quando dois criminosos chegam numa motocicleta. O garupa desce com arma em punho e rende as vítimas. Logo em seguida o criminoso toma o celular do eletricista e, antes de sair, efetua um disparo a uma curta distância, o eletricista cai por cima da moto. Edmundo morreu no local.

As imagens do vídeo já estão sendo analisadas por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Policia Civil, a DCORE. Nesta segunda-feira (1) pessoas próximas à vítima e testemunhas vão prestar depoimento na sede da Delegacia Especializada.

